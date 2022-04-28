رئيس جديد للبرلمان الصومالي

مقديشو (وكالات)

انتخب المشرعون الصوماليون آدم محمد نور رئيساً جديداً لهم أمس، في تصويت تأجل معظم اليوم السابق، بسبب خلافات حول الجهة التي ستتولى مسؤولية تأمين مكان التصويت.

وانتخاب رئيس مجلس الشعب، وأيضاً انتخاب رئيس مجلس الشيوخ في اليوم السابق، خطوة مهمة نحو تشكيل الحكومة الجديدة الذي يجب أن يتم بحلول 17 مايو، حتى يستمر الصومال في تلقي دعم للميزانية من صندوق النقد الدولي، حسبما قال الصندوق في فبراير الماضي.

وأُعلن فوز نور في تصويت أشرف عليه عبد السلام ليبان رئيس البرلمان المؤقت.

وعانت العملية الانتخابية المتأخرة في الصومال من عنف المتطرفين، وصراع على السلطة بين الرئيس محمد عبدالله محمد ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي.