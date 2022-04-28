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«الناتو»: مستعدون لدعم كييف لسنوات
ينس ستولتنبرج
29 ابريل 2022 02:03

بروكسل (وكالات)

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، أمس، أن الحلف مستعد لمواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا في المواجهة مع روسيا لسنوات، بما في ذلك مساعدة كييف في التحول من منظومات أسلحة الحقبة السوفيتية إلى الأسلحة والمنظومات الغربية الحديثة.
وجاءت تصريحاته بعد أن حذر الكرملين من أن إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا، بما في ذلك الأسلحة الثقيلة، تشكل تهديداً لأمن القارة الأوروبية «وتثير خطر عدم الاستقرار».
وقال ستولتنبرج، في قمة للشباب في بروكسل: «نحن بحاجة لأن نكون على استعداد على المدى الطويل، وهناك احتمال قوي بأن تستمر هذه المواجهة لأشهر وسنوات».
وأضاف: إن الغرب سيواصل ممارسة أقصى قدر من الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء هجومه على أوكرانيا، الذي تصفه موسكو بأنه «عملية عسكرية خاصة»، عبر فرض العقوبات على موسكو وتقديم المساعدات الاقتصادية والعسكرية إلى كييف.

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