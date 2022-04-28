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روسيا: هناك مخطط أميركي-بولندي بشأن أوكرانيا
دبابة في أوكرانيا
29 ابريل 2022 00:54

اتهم رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسي سيرجي ناريشكين الولايات المتحدة وبولندا، الخميس، بالتخطيط لكسب نفوذ في أوكرانيا، وهو ما نفته وارسو.
وأشار ناريشكين إلى معلومات مخابرات، لم تُنشر، قائلاً إنها تظهر أن الولايات المتحدة وبولندا، عضوي حلف شمال الأطلسي، تخططان لاستعادة السيطرة البولندية على جزء من غرب أوكرانيا.
وأضاف ناريشكين، في بيان أصدرته وكالة المخابرات الخارجية الروسية «بحسب معلومات حصلت عليها المخابرات الخارجية الروسية، تعمل واشنطن ووارسو على (تطبيق) خطط لفرض سيطرة بولندا العسكرية والسياسية المشددة على ممتلكاتها التاريخية في أوكرانيا».
نفت بولندا الادعاء وقالت إنها معلومات مضللة تنشرها موسكو.
وقال ستانيسلاف زارين المتحدث باسم أجهزة الأمن البولندية إن «الأكاذيب بشأن خطط بولندا المزعومة لمهاجمة غرب أوكرانيا تتكرر منذ بضع سنوات».
وأضاف «تهدف الدعاية الروسية إلى إيجاد تربة ملائمة لانعدام الثقة بين أوكرانيا وبولندا، وتقويض التعاون بينهما».
وحكمت بولندا بعض المناطق التي أصبحت الآن جزءاً من أوكرانيا على مدى فترات مختلفة في الماضي، وآخرها بين الحربين العالميتين. وضم غرب أوكرانيا، بما في ذلك مدينة لفيف، للاتحاد السوفيتي بنهاية الحرب العالمية الثانية.
وقال جهاز المخابرات الخارجية الروسي إن الولايات المتحدة تبحث مع بولندا خطة تدخل بموجبها قوات «حفظ سلام» بولندية من دون تفويض من الحلف الأطلسي إلى أجزاء من غرب أوكرانيا، حيث تكون احتمالات المواجهة مع القوات الروسية ضئيلة.
ولم ينشر الجهاز، الذي تولى معظم مهام جهاز المخابرات السوفيتي «كيه.جي.بي» بعد انهيار الاتحاد السوفييتي في 1991، أدلته.
وبولندا واحدة من أشد مؤيدي أوكرانيا في مقاومتها للعملية الروسية، حيث أرسلت أسلحة عبر الحدود واستقبلت نحو ثلاثة ملايين لاجئ أوكراني.
وتشير روسيا، منذ أيام، إلى أن الصراع قد ينتهي بتقسيم قسري لأوكرانيا.

المصدر: آ ف ب
الولايات المتحدة
أوكرانيا
بولندا
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