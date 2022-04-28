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بعد موسكو.. جوتيريش يجري مباحثات في كييف
زيلينسكي (يمين) وجوتيريش خلال مؤتمر صحفي في كييف
28 ابريل 2022 23:56

أجرى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، مباحثات في العاصمة الأوكرانية كييف.
وقال جوتيريش، بعد المحادثات، إن المنظمة الدولية تبذل قصارى جهدها لجعل الإجلاء من مصنع للصلب يتحصن فيه مقاتلون ومدنيون في مدينة ماريوبول الأوكرانية ممكناً.وأضاف، بعد لقائه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "في الوقت الراهن، لا يمكنني سوى أن أقول لكم إننا نبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك. لن أدخل في أي تعليقات يمكن أن تقوض هذه الإمكانية".
وقال زيلينسكي "أثق تمام الثقة، مثلما يعتقد كثير من أقارب المحاصرين (في مصنع الصلب) في آزوفستال، أن الأمين العام، ونحن (معه)، سيكون بإمكاننا تحقيق نتيجة جيدة".
ويتحصن مقاتلون أوكرانيون في مصنع "آزوفستال" للصلب في مدينة ماريوبول منذ أسابيع.

المصدر: وكالات
أنطونيو جوتيريش
كييف
مباحثات
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