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أردوغان يصل إلى السعودية في مستهل زيارة
وصول أردوغان إلى السعودية
28 ابريل 2022 23:39

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا إلى السعودية مساء اليوم الخميس، في مستهل زيارة.
وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
في تصريحات للصحفيين قبل مغادرته إلى جدة، قال أردوغان إن الزيارة تأتي "تعبيرا عن إرادتنا المشتركة" لتحسين العلاقات وتعزيز العلاقات السياسية والعسكرية والثقافية، مضيفا أنه سيلتقي مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
وأضاف "بمناسبة زيارتي، سنراجع جميع جوانب العلاقات التركية السعودية"، مردفا أنه سيكون من المفيد للجانبين تعزيز التعاون في مجالات تشمل الصحة والطاقة والأمن الغذائي والصناعات الدفاعية والتمويل.
وأردف "أعتقد أننا بالجهود المشتركة سنحمل علاقاتنا إلى أبعد مما كانت عليه فيما مضى".
واستشهد أردوغان بأواخر شهر رمضان باعتباره وقتا مناسبا للزيارة قائلا إنه شهر "تجديد الروابط الأخوية وتعزيزها".

 

المصدر: وكالات
السعودية
رجب طيب أردوغان
زيارة
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