انفجارات قوية تهز العاصمة الأوكرانية

أفاد شهود عيان بسماع دوي انفجارات قوية في العاصمة الأوكرانية كييف مساء اليوم الخميس. وقالت مصادر أوكرانية إن القصف استهدف مصنع «أريتيوما» للصواريخ في العاصمة الأوكرانية. وحصل القصف في الوقت الذي كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يزور كييف للقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في أول ضربات من نوعها تستهدف العاصمة الأوكرانية منذ منتصف أبريل الجاري. وشوهدت نيران تلتهم طابقاً في أحد مباني العاصمة ونوافذ محطّمة، في حين انتشرت في المكان أعداد كبيرة من عناصر الأمن والإسعاف. من جهته، أكّد فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف، عبر تطبيق تلغرام، أنّ "ضربتين" استهدفتا أحد أحياء العاصمة. من جهة أخرى، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس: إن الجيش أطلق صواريخ على ستة مستودعات أسلحة ووقود في أوكرانيا فدمرها. وأضافت الوزارة أن روسيا قصفت 76 منشأة عسكرية أوكرانية.