السبت 30 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
انفجارات قوية تهز العاصمة الأوكرانية
قصف على كييف
28 ابريل 2022 21:50

أفاد شهود عيان بسماع دوي انفجارات قوية في العاصمة الأوكرانية كييف مساء اليوم الخميس.
وقالت مصادر أوكرانية إن القصف استهدف مصنع «أريتيوما» للصواريخ في العاصمة الأوكرانية.
وحصل القصف في الوقت الذي كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يزور كييف للقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في أول ضربات من نوعها تستهدف العاصمة الأوكرانية منذ منتصف أبريل الجاري.
وشوهدت نيران تلتهم طابقاً في أحد مباني العاصمة ونوافذ محطّمة، في حين انتشرت في المكان أعداد كبيرة من عناصر الأمن والإسعاف.
من جهته، أكّد فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف، عبر تطبيق تلغرام، أنّ "ضربتين" استهدفتا أحد أحياء العاصمة.
من جهة أخرى، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس: إن الجيش أطلق صواريخ على ستة مستودعات أسلحة ووقود في أوكرانيا فدمرها.
وأضافت الوزارة أن روسيا قصفت 76 منشأة عسكرية أوكرانية.

المصدر: وكالات
كييف
قصف
مصنع
آخر الأخبار
رابيو: «السيدة العجوز» لم تشاهد وجهي الحقيقي!
الرياضي
رابيو: «السيدة العجوز» لم تشاهد وجهي الحقيقي!
اليوم 10:33
اتحاد الكرة يكشف عن استراتيجية كرة السيدات
الرياضي
اتحاد الكرة يكشف عن استراتيجية كرة السيدات
اليوم 10:31
«النواخذة» يكتب التاريخ بـ «النقاط الماسية»
الرياضي
«النواخذة» يكتب التاريخ بـ «النقاط الماسية»
اليوم 10:23
زيلينسكي: أوكرانيا ستنهي نقص الوقود قريباً
عربي ودولي
زيلينسكي: أوكرانيا ستنهي نقص الوقود قريباً
اليوم 10:17
فاوتشي: سنحدد الجرعة التنشيطية التالية لكورونا بحلول الصيف
عربي ودولي
فاوتشي: سنحدد الجرعة التنشيطية التالية لكورونا بحلول الصيف
اليوم 09:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©