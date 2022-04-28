في أول جولة خارجية.. رئيس وزراء باكستان يزور السعودية

بدأ رئيس الوزراء الباكستاني الجديد شهباز شريف زيارة إلى السعودية، اليوم الخميس، في أول جولة خارجية له منذ تولى رئاسة الوزراء قبل أسابيع.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" إنّ شريف وصل إلى المدينة المنورة (غرب) "لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه". وكان في استقباله في مطار المدينة أمير المنطقة فيصل بن سلمان بن عبد العزيز.

وقبيل مغادرته باكستان، قال عبر موقع تويتر "اليوم، أبدأ زيارة للسعودية لتجديد وتأكيد أواصر الأخوة والصداقة بيننا"، مضيفاً أن المملكة "لها مكانة خاصة في قلوبنا كلنا".

وأدى شريف اليمين في وقت سابق هذا الشهر بعدما أطاح البرلمان سلفه عمران خان في تصويت بحجب الثقة.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية أنه من المتوقع أن تركز المحادثات على "تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتوفير فرص أكبر للقوى العاملة الباكستانية في المملكة العربية السعودية".

وأوضح البيان أن السعودية تستضيف أكثر من مليوني باكستاني.

المصدر: آ ف ب