بايدن يدلي بتصريحات بشأن الأزمة الأوكرانية

أدلى الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، بتصريحات بشأن الأزمة الأوكرانية الحالية. وقال بايدن "نحن لا نهاجم روسيا. نحن نساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة زودت كييف بعشرة أسلحة مضادة للدبابات مقابل كل دبابة روسية أرسلت إلى هذا البلد. وطلب الرئيس الأميركي من الكونجرس رصد 33 مليار دولار أميركي إضافية لصالح أوكرانيا، قائلا إن هذا الأمر مكلف لكن واشنطن لا يمكنها أن تقف على الحياد في هذه المسألة. وأوضح بايدن "لن نسمح لروسيا بممارسة الترهيب أو الابتزاز هربا من هذه العقوبات. لن نسمح لهم باستخدام نفطهم وغازهم لتجنب التداعيات الناجمة" عن العملية العسكرية.