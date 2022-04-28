روسيا توجه تحذيراً قوياً إلى الدول الغربية

وجهت روسيا، اليوم الخميس، تحذيراً قوياً إلى الدول الغربية على خلفية الأزمة الأوكرانية الحالية.

وحذرت موسكو من أنه سيكون هناك رد عسكري قاس على أي هجوم آخر على الأراضي الروسية، متهمة الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين الرئيسيين بتحريض أوكرانيا علانية على مهاجمة روسيا.وزادت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأت في 24 فبراير الماضي، المخاوف من أخطر مواجهة بين روسيا والولايات المتحدة منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962.

بعد شهرين من بدء العملية، أبلغت روسيا في الأيام القليلة الماضية عما وصفته بسلسلة هجمات شنتها القوات الأوكرانية على مناطق روسية متاخمة لأوكرانيا، وحذرت من أن مثل هذه الهجمات تهدد بتصعيد كبير.

ولم تعلن أوكرانيا المسؤولية بشكل مباشر عن تلك الهجمات لكنها قالت إن الحوادث بمثابة دفع للثمن، بينما استاءت موسكو من تصريحات بريطانيا العضو في حلف شمال الأطلسي بأن استهداف أوكرانيا بنية تحتية لوجستية للجيش الروسي أمر مشروع.

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحفيين في موسكو "إنهم في الغرب يدعون كييف علانية لمهاجمة روسيا عبر وسائل منها استخدام أسلحة تسلمتها من دول حلف شمال الأطلسي. لا أنصحكم باختبار صبرنا".

وقال الكرملين إن محاولات الغرب، وخصوصا بريطانيا، تزويد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة تهدد أمن أوروبا.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية للصحفيين "النزوع لإرسال أسلحة، ومنها أسلحة ثقيلة، إلى أوكرانيا ودول أخرى هو في حد ذاته فعل يهدد أمن القارة ويثير (خطر) عدم الاستقرار".

واتهم سيرجي ناريشكين، رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسي، الولايات المتحدة وبولندا بالتآمر لكسب منطقة نفوذ في أوكرانيا.

كانت وزارة الدفاع الروسية قالت، يوم الثلاثاء، إنه إذا استمرت مثل هذه الهجمات، فإن موسكو ستستهدف مراكز صنع القرار في أوكرانيا، ومنها التي قالت إن مستشارين غربيين يستخدمونها لمساعدة كييف.

وقالت زاخاروفا "يجب على كييف والعواصم الغربية أن تأخذ بيان وزارة الدفاع على محمل الجد بأن تحريض أوكرانيا على ضرب الأراضي الروسية سيؤدي بالتأكيد إلى رد قاس من روسيا".

واستبعدت الولايات المتحدة إرسال قوات أميركية أو من حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا لكن واشنطن وحلفاءها الأوروبيين زودوا كييف بأسلحة مثل الطائرات المسيرة ومدافع "هاوتزر" الثقيلة وصواريخ "ستينجر" المضادة للطائرات وصواريخ "جافلين" المضادة للدبابات.

المصدر: آ ف ب