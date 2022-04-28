أردوغان يقدم مبادرة بشأن أزمة أوكرانيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، استعداده لتقديم مبادرة من شأنها أن تفضي إلى وقف إطلاق النار في الأزمة الأوكرانية.

وأبلغ أردوغان، نظيره الروسي فلاديمير بوتين باستعداده "لأخذ زمام المبادرة" لإنهاء العملية العسكرية، غداة تبادل سجينين بين واشنطن وموسكو في تركيا.خلال اتصال هاتفي مع بوتين، قال أردوغان إنه "مستعد لأخذ زمام المبادرة" لإنهاء العملية العسكرية في "أوكرانيا والتوسط في طريق السلام"، حسبما أفادت الرئاسة التركية في بيان.

وعبر أردوغان عن رغبته في "إقامة سلام دائم في المنطقة بأسرع ما يمكن من خلال زيادة الزخم المكتسب خلال محادثات اسطنبول".

وأضافت الرئاسة التركية أن بوتين "شكر" أردوغان على تبادل السجينين بين واشنطن وموسكو الذي أعلن أمس الأربعاء و"جرى في تركيا بتنسيق وإشراف" أجهزة الاستخبارات التركية.

جرى تبادل جندي المارينز السابق تريفور ريد الذي حكم عليه بالسجن تسع سنوات في روسيا مع الطيار كونستانتين ياروشينكو الذي كان مسجونًا في الولايات المتحدة منذ عام 2010.

وقال الكرملين، في بيان "أعرب الرئيس فلاديمير بوتين عن امتنانه للزعيم التركي لمساعدته في إنجاح" هذا التبادل.

وأوضحت الرئاسة الروسية أن الزعيمين "واصلا حوارهما حول الجوانب الإنسانية" للعملية في أوكرانيا، لا سيما "في سياق المناقشات التي جرت في موسكو مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش".

التقى جوتيريش بوتين في العاصمة الروسية الثلاثاء ويزور أوكرانيا الخميس.

تحاول تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، تسهيل الوساطة بين موسكو وكييف، وقد رفضت حتى الآن الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا.

واستضافت تركيا مرتين مفاوضات مباشرة بين الطرفين في 10 مارس على المستوى الوزاري في أنطاليا وفي 29 منه في اسطنبول.

منذ ذلك الحين، قال أردوغان في عدة مناسبات إنه يريد استضافة اجتماع في اسطنبول بين بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

المصدر: آ ف ب