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السعودية: صلاة العيد في الحرمين الشريفين من دون تصريح
السعودية: صلاة العيد في الحرمين الشريفين من دون تصريح
28 ابريل 2022 16:45

 أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الخميس، أنه لا يلزم إصدار تصريح من أجل أداء صلاة عيد الفطر في المسجد الحرام.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم رداً على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، إنه «لا يلزم إصدار تصريح لأداء الصلاة في الحرمين الشريفين، بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفيروس كورونا».
وكانت وزارة الحج والعمرة، أوضحت أن موسم العمرة للقادمين من خارج المملكة بتأشيرة عمرة ينتهي بعد غد السبت، موضحة أن المعتمر لديه الحرية في التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مدن المملكة، خلال فترة إقامته.
وأعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي، تعليق زيارة الروضة الشريفة، بداية من اليوم حتى ثاني أيام عيد الفطر، وذلك حفاظًا على سلامة الزوّار والمصلين وتهيئة الظروف المناسبة لهم.
وقررت السعودية مطلع الشهر الماضي، رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة الجائحة، وإيقاف تطبيق إجراءات التباعد في الحرمين الشريفين والجوامع والمساجد، وفي جميع الأماكن، وعدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة مع الإلزام بلبسها في الأماكن المغلقة، وعدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص (بي سي آر) قبل القدوم إلى البلاد، ورفع تعليق القدوم لجميع الرحلات الجوية القادمة إليها.

 

المصدر: د ب أ
السعودية
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