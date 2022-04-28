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مستشار ألمانيا يشيد بدعم اليابان لأوكرانيا
مستشار ألمانيا يشيد بدعم اليابان لأوكرانيا
28 ابريل 2022 15:12

أشاد المستشار الألماني أولاف شولتس بدعم اليابان لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.
وقال شولتس، اليوم الخميس، في مؤتمر اقتصادي في طوكيو: «منذ بداية الحرب الروسية ضد أوكرانيا وقفت اليابان بصفتها شريكاً بمجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع بالعالم/جي/7 بوضوح وحسم بجانب أوكرانيا وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية».
وتابع المستشار الألماني أن توجه رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى قمة إدارة الأزمات الخاصة بمجموعة السبع في بروكسل في مارس الماضي كان أكثر من مجرد لفتة سياسية، وقال: «لأنه صار واضحاً من خلال ذلك: الديمقراطيات القوية اقتصاديا ًبالعالم تتكاتف سوياً».
وأشار شولتس إلى أن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لم يتوقع هذا التكاتف، وقال: «نعلم جميعاً أن هذه الحرب ليست موجهة ضد أوكرانيا وحدها، حيث يتسبب جيش بوتين في معاناة ودمار لا يمكن تصورهما».
وأكد مستشار ألمانيا أيضاً أنها «ليست صدفة» أن تكون اليابان أول دولة يزورها في آسيا، وقال عن العلاقات الألمانية-اليابانية: «تربط بلدينا صداقة عميقة».
جدير بالذكر أن زيارة شولتس لليابان هي أول زيارة له لقارة آسيا منذ توليه مهام منصبه. واختيار شولتس لليابان كأول وجهة له بالمنطقة يعد أمراً غير معتاد، حيث كانت الصين هي أول دولة توجهت إليها المستشارة السابقة أنجيلا ميركل والمستشار الأسبق جرهارد شرودر في آسيا.

 

المصدر: د ب أ
ألمانيا
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أوكرانيا
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