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الكرملين: شحنات الأسلحة لأوكرانيا «تهدد الأمن» الأوروبي
الكرملين: شحنات الأسلحة لأوكرانيا «تهدد الأمن» الأوروبي
28 ابريل 2022 15:10

اعتبرت الرئاسة الروسية الخميس أن شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا «تهدد الأمن» الأوروبي، وذلك غداة دعوة جديدة من وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس لتسليم المزيد من الأسلحة الثقيلة وطائرات إلى كييف.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين: «هذا الميل لإغراق أوكرانيا بالأسلحة، وخصوصاً الأسلحة الثقيلة، يعد تصرفاً يهدد أمن القارة ويزعزع الاستقرار».
وكانت تراس قد دعت الأربعاء إلى زيادة شحنات الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا وتسليمها طائرات، مؤكدة أن الوقت يتطلب «شجاعة» في مواجهة روسيا التي تنفذ عملية عسكرية في أراضي جارتها منذ 24 فبراير.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية: «يجب أن نكون مستعدين لحرب طويلة وأن نضاعف دعمنا لأوكرانيا» من «الأسلحة الثقيلة والدبابات والطائرات واستخدام كل ما هو موجود لدينا (...) وتكثيف الإنتاج. نحن بحاجة إلى القيام بكل هذا».

 

المصدر: آ ف ب
الكرملين
أوكرانيا
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