تشديد قيود كورونا في بكين.. وإغلاق شنغهاي يخيم

عامل يرتدي بدلة واقية يوجه الأشخاص الذين يسيرون نحو الخيام في موقع مؤقت لاختبار الحمض النووي وسط تفشي كورونا في بكين