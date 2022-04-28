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الصين تكشف حصيلتها الجديدة لكورونا
عامل طبي يرتدي بدلة واقية يجمع عينة مسحة من مقيم في موقع مؤقت لاختبار الحمض النووي وسط تفشي كورونا
28 ابريل 2022 09:41

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس إن البر الرئيسي سجل 11367 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، منها 1503 إصابات مصحوبة بأعراض و9864 بدون أعراض.
يأتي هذا مقارنة مع 14298 إصابة جديدة في اليوم السابق، هي 1824 إصابة بأعراض و12474 بدون أعراض.
وسجل البر الرئيسي في الصين 428075 إصابة مؤكدة حتى يوم الأربعاء.
وسجلت الصين 47 وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4923.

المصدر: وكالات
كورونا
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كوفيد 19
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