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فاوتشي يبشر: خرجنا من مرحلة "الوباء"
فاوتشي
28 ابريل 2022 08:31

أعلن كبير المستشارين الطبيين الأميركيين أنتوني فاوتشي، أن الولايات المتحدة قد خرجت من وباء فيروس كورونا.

وأشار فاوتشي إلى أنه "ليس لدينا 900 ألف إصابة جديدة يومياً وعشرات وعشرات وعشرات الآلاف من حالات الاستشفاء وآلاف الوفيات. نحن في مستوى منخفض الآن"، مضيفا: "لذا نعم يمكن أن نقول أننا خرجنا من مرحلة الوباء".

ومع ذلك، حذر فاوتشي من أن الولايات المتحدة لن "تقضي" على الفيروس، مذكرا أن الوباء على مستوى العالم "مستمر".

وأوضح أنه "قد نتمكن من الحفاظ على المستوى الفيروسي منخفضا، وذلك قد يكون بتلقيح الأشخاص كل فترة، قد يكون ذلك مرة واحد كل عام"، مبينا "أننا في الوقت الحالي، لسنا في مرحلة الوباء.. الوباء يعني انتشار العدوى على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم والتي تنتشر بسرعة بين الناس".

ووفقا للمراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، يبلغ المعدل اليومي لحالات الإصابة بكورونا في البلاد 47407 حالة، بينما يبلغ المتوسط ​​اليومي للوفيات 330.

المصدر: وكالات
أنتوني فاوتشي
كورونا
وباء كورونا
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