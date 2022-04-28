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فيروس جديد ينتشر في الصين!
عامل يرتدي بدلة واقية يقوم بتطهير منطقة سكنية في الصين
28 ابريل 2022 08:20

لم يتعافَ العالم بعد من جائحة كورونا وتبعاتها على جميع المستويات، حتى أوردت وكالة BNO News خبراً صادماً عن فيروس لا يقل خطورة، حيث نقلت عن اللجنة الوطنية للرعاية الصحية الصينية أنه تم رصد أول إصابة بإنفلونزا الطيور من سلالة H3N8 لدى البشر في الصين.

ولفتت الوكالة إلى أن الإصابة سجلت لدى طفل يبلغ من العمر 4 سنوات في مدينة تشوماديان بمقاطعة خنان بوسط الصين.

والتقط الطفل الفيروس في 5 أبريل الجاري إثر الاختلاط بطير أليف، وتم نقله إلى المستشفى في 10 أبريل بسبب تدهور حالته الصحية.


ولم يصب أي واحد من أفراد عائلة الطفل بالفيروس.

ووفق التقييمات الأولية، فإن سلالة H3N8 ليست قادرة حتى الآن على إصابة البشر على نطاق واسع، وبالتالي لا يزال خطر وباء واسع النطاق منخفضا.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، كانت قد حذرت الثلاثاء، من أن التراجع الكبير في عدد اختبارات كوفيد-19 التي يتم إجراؤها ترك العالم في حالة عمى حيال استمرار تطور الفيروس وتحوراته الخطيرة المحتملة، مشيرة إلى أن الفيروس "ما زال ينتشر وما زال يتحور ويقتل".

وتسبب وباء كوفيد وفق الأرقام الرسمية في وفاة أكثر من 6 ملايين شخص منذ ظهوره لأول مرة في الصين أواخر عام 2019، لكن يُعتقد أن العدد الحقيقي أكثر بثلاثة أضعاف على الأقل.

وفي حين أن العديد من البلدان تلغي التدابير الوقائية وتحاول العودة إلى ما يشبه الحياة الطبيعية، إلا أن منظمة الصحة العالمية تؤكد أن الوباء لم ينتهِ بعد.

وقال تيدروس: "هذا الفيروس لن يختفي لمجرد أن الدول ستتوقف عن البحث عنه"، مشيرا إلى أنه "ما زال ينتشر وما زال يتحور ويقتل".

وحذر من أن "ظهور متحور جديد خطير لا يزال يشكل تهديدا حقيقيا"، مضيفا أنه "على الرغم من انخفاض عدد الوفيات، فإننا ما زلنا لا نفهم العواقب طويلة المدى للإصابة على الناجين".

المصدر: وكالات
الصين
فيروس
إنفلونزا الطيور
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