باريس وواشنطن تناقشان فرض عقوبات جديدة على روسيا

باريس (وكالات)

ناقش وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان أمس، ونظيره الأميركي انتوني بلينكن، المبادرات المحتملة لفرض عقوبات جديدة على روسيا في مواجهة استمرار الأخيرة في حربها على أوكرانيا.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان لها: إن الوزيرين أكدا في اتصال هاتفي التنسيق الوثيق بشأن الحرب في أوكرانيا مع احتمالية فرض عقوبات جديدة على روسيا، ولم يذكر البيان نوع العقوبات المحتملة.

وأشاد لودريان حسب ما أورد البيان «بالجهود التي تبذلها فرنسا لدعم أوكرانيا في مجال المعدات الدفاعية».

كما ناقش الطرفان موضوع الأمن الغذائي ومبادرة «فارم» بقيادة فرنسا والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أهمية العلاقات مع دول غرب البلقان والتنسيق لضمان الاستقرار والتثبيت الأوروبي لهؤلاء الشركاء في مواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا.