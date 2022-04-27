أوكرانيا تتوقع «أسابيع عصيبة للغاية»

عواصم (وكالات)

أعلنت أوكرانيا، أمس، أنها تتوقع «أسابيع عصيبة للغاية» في مواجهة الجيش الروسي الذي حشد قواته لشنّ هجوم كبير في شرق البلاد الذي باتت السيطرة عليه تشكّل أولوية لموسكو.

وحذّر وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف في بيان نشره عبر فيسبوك: «أمامنا أسابيع عصيبة للغاية»، داعياً مواطنيه إلى الصمود والوحدة بعد أكثر من شهرين على بدء الهجوم الروسي على بلادهم.

وأضاف: «لسوء الحظ سنخسر المزيد من الجنود قبل أن ننتصر»، مشيراً إلى أنه سيكون هناك المزيد من الدمار ومن الجرحى وأن الجيش الروسي الذي صار يدرك هزيمته الاستراتيجية، سيحاول إلحاق أكبر قدر ممكن من المعاناة بالجنود الأوكرانيين الذين حثهم على الصمود.

وفي 18 أبريل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بدء الهجوم الروسي على شرق البلاد الذي يسيطر على جزء منه انفصاليون موالون لروسيا منذ عام 2014 والذي أصبح الآن الهدف الأول لموسكو.

وقال ريزنيكوف بأسف: إن «تنفيذ الاتفاقيات مع الدول الأجنبية، والتدريب والترتيبات اللوجستية تستغرق بعض الوقت»، لكنه بشر بأن المساعدات المقدمة لأوكرانيا ستزداد في الأيام المقبلة.

في وقت سابق أمس، اعترف الجيش الأوكراني بتقدم القوات الروسية في شرق البلاد مع سيطرتها على عدة مواقع في منطقة خاركيف وفي دونباس.

في خاركيف ثاني مدن أوكرانيا الواقعة على خط قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب 15 بجروح في قصف على خاركيف، حسبما كتب الحاكم الإقليمي أوليغ سينيغوبوف على خدمة تلغرام.

وقال: إن «الروس يواصلون قصفهم بالمدفعية والهاون على مناطق سكنية في خاركيف ومنطقتها».

مع ذلك يواصل متطوعون شبان توزيع المساعدات الإنسانية كل يوم في مناطق خاركيف المعرضة باستمرار للقصف.

وأطلق قائد الكتيبة 36 في ماريوبول سيرغي فولينا نداء استغاثة مجدداً، قائلاً إن معه 600 جندي مصاب ومئات المدنيين.

وناشد في رسالة على تلغرام: «رسالتي اليوم هي: أنقذوا حامية ماريوبول ونفذوا عملية إجلاء لإخراجنا، سيموت الناس هنا، يموت المدنيون معنا، المدينة سويت بالأرض بكاملها».

وقال الجيش الروسي إنه نفذ غارات جوية على 59 هدفًا أوكرانيًا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن مستودعات تحوي كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الأجنبية التي سلمتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى القوات الأوكرانية دُمرت بصواريخ عالية الدقة أطلقت من البحر على مصنع الألمنيوم في «زابوريجيا» جنوب شرق أوكرانيا.

لكن حاكم هذه المنطقة نفى هذه التأكيدات، وقال «لم يتم إصابة أي مستودع للذخيرة والأسلحة في زابوريجيا»، مضيفاً أن المصنع المستهدف مهجور منذ 6 أعوام.

وقال مستشار لوزير الداخلية الأوكراني إن القوات الروسية تقصف الجسور والسكك الحديد لإبطاء شحنات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا بعد تدمير جسر استراتيجي يربطها برومانيا.

من جهته، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، من أي تدخل خارجي في النزاع في أوكرانيا متوعدا برد «سريع وصاعق».

وقال بوتين أمام البرلمان الروسي: «إذا كان هناك من يعتزم التدخل من الخارج فيما يحدث في أوكرانيا، وإظهار تهديدات غير مقبولة لروسيا عليهم أن يعلموا أن ردنا سيكون سريعًا وصاعقًا».