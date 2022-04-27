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إثيوبيا: 20 قتيلاً بهجمات في أمهرة
قوات إثيوبية في أمهرة (أرشيفية)
28 ابريل 2022 01:58

أديس أبابا (وكالات) 

قال مجلس الشؤون الإسلامية في أمهرة أمس، إن أكثر من 20 شخصاً قتلوا في هجوم استهدف مسلمين في مدينة غوندار بشمال إثيوبيا أثناء جنازة أحد وجهاء المسلمين المحليين.
وفي رده على سؤال من هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية العامة، اكتفى رئيس بلدية غوندار زيودو ماليدي بالقول إن «بعض المتطرفين الذين لم يحدد انتماءهم تسببوا في حادث أدى إلى تدمير ممتلكات وخسائر في الأرواح لدى الجانبين من مسلمين ومسيحيين».
وقال مجلس الشؤون الإسلامية في أمهرة في بيان إن «مذبحة ارتكبت في 26 أبريل في حق مسلمين تجمعوا في مقبرة الشيخ الياس بمدينة غوندار على أيدي متطرفين مسيحيين مسلحين بأسلحة فردية وجماعية».
وأضاف: «بحسب المعلومات المتاحة، قتل 20 شخصاً»، مشيراً إلى أن الجرحى نقلوا إلى المستشفى ونهبت ممتلكات كثير من المسلمين.
وشدد رئيس بلدية غوندار على أن مرتكبي أعمال العنف «متطرفون، لا يمثلون بأي وجه من الوجوه المجتمعين المسيحي والمسلم».

أمهرة
إثيوبيا
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