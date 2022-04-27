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السودان: إطلاق سراح مسؤولين سابقين كبار
أرشيفية
28 ابريل 2022 01:59

الخرطوم (الاتحاد)

أكد محامون أمس، أن السلطات السودانية أطلقت سراح محمد الفكي سليمان العضو السابق في مجلس السيادة وساسة كباراً آخرين. واعتُقل سليمان، إلى جانب وجدي صالح وبابكر فيصل وطه عثمان، وكذلك الوزير السابق خالد عمر يوسف الذي أُفرج عنه أمس الأول، هذا العام بتهم فساد. وقال المحامون إن القضية المرفوعة بحق الرجال ما زالت مفتوحة. والفكي ويوسف كانا عضوين في لجنة «إزالة التمكين» المكلفة استعادة الأصول التي استولى عليها النظام السابق.
وأضاف محامون أن السلطات طلبت من أعضاء آخرين محتجزين من اللجنة دفع كفالة مبالغ فيها.

محمد الفكي سليمان
السودان
الخرطوم
خالد عمر يوسف
السلطات السودانية
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