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«تريندز» يصدر الترجمة الإيطالية للكتاب الخامس من موسوعة «الإخوان»
«تريندز» يصدر الترجمة الإيطالية للكتاب الخامس من موسوعة «الإخوان»
28 ابريل 2022 01:59

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» الترجمة الإيطالية للكتاب الخامس من موسوعة «الإخوان» تحت عنوان: «التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين: شبكات التأثير والنفوذ في العالم».
ويكشف الكتاب الهدف الجوهري لتنظيم «الإخوان»، والمتمثل في تحقيق «أستاذية العالم» من خلال التمدد في الدول العربية والإسلامية، والتغلغل في المجتمعات الغربية بهدف أسلمتها.
ويوضح الكتاب الأدوات المتنوعة التي يوظفها التنظيم الدولي، «الثقافية والإعلامية والسياسية والاقتصادية» في سبيل تحقيق أهدافه.
كما يلقي الكتاب الضوء على المرتكزات الفكرية والأيديولوجية التي ينطلق منها التنظيم لتحقيق أهدافه العالمية فضلاً عن تحليله أبعاد المأزق الذي يواجه التنظيم الدولي بعد انكشاف أيديولوجيته العابرة للحدود، والتي لا تؤمن بالدولة الوطنية.
وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز للبحوث والاستشارات» أهمية الإصدار الجديد وترجمته إلى اللغة الإيطالية، مشيراً إلى أنه يتميز بشمولية الطرح، والأخذ في الاعتبار السياقات الوطنية والإقليمية والدولية، ومواكبة التطورات التي طرأت على التنظيم الدولي وجماعة «الإخوان»، ولاسيما الفترة التي تلت أحداث «الربيع العربي»، وحتى عام 2021.
كما أشار إلى أن الكتاب وظف مجموعة من المناهج التحليلية لفهم خصوصية التنظيم، كمقاربة الفاعلين من غير الدول ومقاربة السوق الدينية. 

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
الإخوان
الإخوان المسلمين
الإخوان الإرهابية
الإخوان المسلمون
جماعة الإخوان
جماعة الإخوان الإرهابية
جماعة الإخوان المسلمين
التنظيم الدولي
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