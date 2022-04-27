ميليشيات الحوثي تبتز التجار مادياً بذريعة «المجهود الحربي»

عدن (وكالات)

نشرت ميليشيات الحوثي الإرهابية مندوبيها الذين يعملون على فرض الجبايات والإتاوات وابتزاز التجار، من خلال طلب تبرعات مباشرة لـ«المجهود الحربي» باعتباره «واجباً وطنياً» أو من خلال عرقلة أعمالهم، وفق تجار وشهود عيان.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لبساط طويل مُدّ في طريق عام مملوء برزم نقدية، قالوا إنها جبايات فرضتها ميليشيات الحوثي على التجار في مدينة «القاعدة» بمحافظة إب وسط البلاد، مشيرين إلى أن التجار استجابوا للحملة تحت وسائل التهديد المختلفة.

واستعرضت الميليشيات المبالغ المالية في الشارع العام بمدينة «القاعدة»، وقطعت الطريق الرئيس الرابط بين محافظتي إب وتعز، وكثفت انتشارها في المنطقة، في مشهد أثار استياء واسعاً في أوساط المدنيين.