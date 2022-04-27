5 قتلى حوثيين باشتباكات مع قبائل «بني نوف» بالجوف

عدن (وكالات)

أفادت مصادر محلية بمحافظة الجوف، عن عودة التوتر والاشتباكات بين قبائل «بني نوف» وميليشيات الحوثي الإرهابية.

وأكدت المصادر اندلاع اشتباكات بين مجموعة من قبائل «بني نوف» وعناصر تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية في منطقة «الفرايد» شمال غرب «معسكر اللبنات» الواقع على امتداد الخط الصحراوي.

وأضافت المصادر أن الاشتباكات استمرت لما يقارب الساعة، وسقط على إثرها 5 قتلى من عناصر الميليشيات، وقتيل واحد من القبائل وعدد آخر من الجرحى.

وقالت المصادر إن تعميماً حوثياً صدر لجميع نقاط الميليشيات الواقعة في الخط الصحراوي شرق الحزم يقضي بقتل أي فرد من قبيلة «بني نوف».