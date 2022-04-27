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المبعوث الأميركي: «القيادة الرئاسي» أكثر تمثيلاً للشعب اليمني
تيم ليندركينج، المبعوث الأميركي إلى اليمن
28 ابريل 2022 01:58

عدن (وكالات)

صرح المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينج بأن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يقدم نهجا أكثرَ تمثيلاً للشعب اليمني.
وفي مقابلة خاصة مع قناتي «العربية والحدث»،  قال ليندركينج: «أعتقد أن فرصة مجلس قيادة رئاسي جديد تقدم نهجاً أكثر تمثيلاً لليمن، فنحن نرى أن عدداً من الأفراد الذين هم في تنافس محتدم مع بعضهم بعضاً اجتمعوا لإظهار الوحدة».
وأردف «أعتقد أن قدرة المجلس على تقديم الخدمات وتمثيله للشعب اليمني سيكون اختبار حاسماً، إلى الآن يبدو الأمر واعدا للغاية بالنسبة لنا، وعندما تربط هذا التطور بحقيقة أن هناك هدنة في اليمن منذ الثاني من أبريل أعتقد أن هذه لحظة مهمة حقًا لليمن».
وأضاف ليندركينج أن ميليشيات الحوثي نفذت نحو 400 هجوم عبر الحدود في العام الماضي، مشدداً على أهمية الهدنة.
وتابع المبعوث الأميركي إلى اليمن: «أعتقد أن الأطراف لم تقنع العالم بوجود حل سياسي للصراع، إن الأطراف اتخذت قرارات صعبة، ولم يحصل أحد على ما يريد، كان على الجميع تقديم تنازلات، وعلى الأطراف الوفاء بالالتزامات التي تعهدوا بها للشعب اليمني، وأيضاً للمجتمع الدولي».

تيموثي ليندركينج
أميركا
مجلس القيادة الرئاسي اليمني
اليمن
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