لبنان.. احتجاجات في طرابلس للمطالبة بانتشال مفقودي الزورق الغارق

بيروت (وكالات)

قام لبنانيون في مدينة طرابلس، أمس، باحتجاجات للمطالبة بالإسراع في انتشال المفقودين جراء غرق الزورق بشمال البلاد.

واعتصم عدد من المحتجين أمام مرفأ مدينة طرابلس حيث انتشرت قوة من الجيش، كما عمدوا إلى قطع أوتوستراد طرابلس باتجاه بيروت.

وكان زورق غرق يوم السبت الماضي وعلى متنه نحو 60 شخصاً في المياه الإقليمية اللبنانية قبالة ساحل مدينة طرابلس، وتمّ انتشال 7 جثامين من ركاب الزورق فيما بلغ عدد عدد الناجين 45 شخصاً.

ولا توجد معلومات دقيقة عن عدد ركاب الزورق الغارق، حيث يشير بعضهم إلى أنه يتراوح بين 60 و70 راكباً.