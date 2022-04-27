«حزب الله» يجهض أحلام اللبنانيين بالتغيير

دينا محمود (لندن)

قبل أقل من ثلاثة أسابيع من الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في لبنان منتصف الشهر المقبل، أبدى محللون غربيون تشاؤمهم من إمكانية أن يقود الاقتراع إلى حدوث تغيير حقيقي على الساحة السياسية في البلاد، وذلك في ضوء استمرار سيطرة ميليشيات «حزب الله» الإرهابية، على الكثير من مؤسسات الدولة، ومعاناة القوى المُعارِضة له من التشرذم.

ويهدد تفتت قوى المعارضة اللبنانية كذلك، بأن يتمكن الحزب وحلفاؤه من الهيمنة على مجلس النواب القادم، ما سيشكل إجهاضا لمطالب الانتفاضة الشعبية غير المسبوقة التي شهدها لبنان في أكتوبر 2019 وطالب المشاركون فيها بإجراء تغييرات جذرية وإصلاحات حقيقية، وإنهاء سطوة الميليشيات الإرهابية على مفاصل البلاد.

ورغم صمود المحتجين للترهيب والقمع الذي تعرضوا له في ذلك الوقت من جانب أنصار «حزب الله»، فإنهم اضطروا لوقف تظاهراتهم لاحقاً، بفعل الإجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات، إثر تفشي وباء كورونا اعتبارا من مارس من عام 2020، وهو ما أعقبه الانفجار المدمر الذي ضرب مرفأ بيروت في أغسطس من العام نفسه، في حدث كارثي يُنحى باللائمة على الحزب فيه.

وعلى مدى العام ونصف العام التاليين لذلك، تفاقمت الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان، بما أدى إلى تفاقم معدلات التضخم ونسبة البطالة، وهروب الاستثمارات الأجنبية، وتردي الأوضاع المعيشية، إلى حد انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يوميا.

وتشكل الانتخابات النيابية القادمة، المحك الأول للمنظومة الحاكمة في بيروت، منذ انتفاضة 2019، التي تميزت بكونها «عابرة للطوائف»،

واندلعت لرفض استمرار هيمنة الوجوه نفسها على المشهد السياسي اللبناني لأكثر من 30 عاما، تحولت البلاد خلالها من «سويسرا الشرق الأوسط»، إلى دولة يعاني أكثر من ثلث سكانها من الفقر المدقع.

ويتخوف الكثيرون من أن يؤدي وقوع البرلمان اللبناني المقبل، فريسة لـ «حزب الله» والقوى المتحالفة معه، إلى إفساح المجال لهذه الحركة المسلحة، لإجراء تغييرات على طبيعة النظامين السياسي والاقتصادي السائد في البلاد، بما سيشكل محاولة للتهرب من إجراء الإصلاحات المنشودة.

وقد تشمل هذه التغييرات، حسبما قال المحللون في تصريحات نقلتها وكالة «يونايتدبرس إنترناشيونال» على موقعها الإلكتروني، إجراء تعديلات دستورية، تسمح للحزب وأنصاره، بتغيير وجه الحياة في لبنان، على النحو الذي يلائم مطامعهم السياسية والاقتصادية، ويتيح لهم الفرصة لإحكام السيطرة بشكل أكبر على منظومة الحكم.

وحذر المحللون، من أن هذه المنظومة ستسعى إلى استغلال الانتخابات الوشيكة، لكي تُكْسِب نفسها قدراً من الشرعية، بعدما أثارت الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بلبنان منذ أكثر من عامين، غضب قطاعات واسعة من مواطني هذا البلد، ممن يتهمون مكونات الطبقة الحاكمة، وفي القلب منها «حزب الله»، بالفساد وعدم الكفاءة، والارتهان لأجندات خارجية، وتبني توجهات طائفية.

ولكن النشطاء المعارضين للحزب الإرهابي، يأملون في أن يسفر الاقتراع عن حصولهم على موطئ قدم على الأقل في المجلس النيابي المقبل، بما سيسهم في تعزيز قوة الحراك الشعبي الرافض لاستمرار إمساك ميليشيات «حزب الله» بزمام الأمور، وهو الوضع الذي قاد لانهيار لبنان سياسيا واقتصاديا.

كما يعول المحللون على اضطلاع القوى الدولية المعنية بالملف اللبناني، بدور فاعل لكبح جماح الهيمنة المفرطة للحزب على مؤسسات الدولة، وذلك في ضوء حرص الكثير من الدول الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا، على الحيلولة دون تواصل «السقوط الحر» الحالي للبنان.

وعلى مدار الشهور القليلة الماضية، فرضت الإدارة الأميركية، عقوبات على شخصيات مرتبطة بـ «حزب الله» وممولين لأنشطته حتى خارج لبنان، وذلك بهدف التصدي لأنشطة الحزب التخريبية، التي يؤكد المسؤولون في واشنطن، أنها تهدد الشعب اللبناني وأمنه وسيادته.