عائلات أطفال فرنسيين محتجزين في سوريا يدعون ماكرون لإعادتهم

باريس (وكالات)

دعا تجمع يضم عائلات وأقارب إرهابيين فرنسيين تابعين لتنظيم «داعش» أمس، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إعادة الأطفال المسجونين في سوريا والمحرومين من طفولتهم في سجون مفتوحة خلال فترة ولايته الثانية.

وذكر بيان لتجمع العائلات المتحدة، وهي جمعية تضم عائلات نحو 80 امرأة فرنسية كن قد التحقن بتنظيم «داعش» و200 طفل، من ضمن المحتجزين في مخيمات في شمال شرق سوريا: «حان الوقت لتغيير الاتجاه ومنح هؤلاء الأطفال الذين هم أيضًا ضحايا داعش، فرصتهم».

وتابع «لقد حان الوقت لمنحهم الحماية التي يستحقها جميع الأطفال والامتثال لالتزاماتنا الدولية، ولا سيما احترام اتفاقية حقوق الطفل الدولية التي وقعت عليها فرنسا».

وأكد التجمع في بيانه أن هؤلاء الأطفال هم «ضحايا، وفق تعريف الأمم المتحدة واليونيسف والصليب الأحمر ويعيشون من دون حماية وبدون رعاية مناسبة وبدون الحصول على تعليم، وبدون أمل في مخيمات النزوح الخاضعة للسيطرة الكردية في سوريا».

وأشارت العائلات إلى أنهم محرومون من الطفولة في السجون المكشوفة.

ومنذ عام 2016، عاد 126 طفلاً فرنسيًا من سوريا أو من العراق، معظمهم في سن صغيرة جدًا.