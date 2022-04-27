السبت 30 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
عائلات أطفال فرنسيين محتجزين في سوريا يدعون ماكرون لإعادتهم
أرشيفية
28 ابريل 2022 01:58

باريس (وكالات) 

دعا تجمع يضم عائلات وأقارب إرهابيين فرنسيين تابعين لتنظيم «داعش» أمس، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إعادة الأطفال المسجونين في سوريا والمحرومين من طفولتهم في سجون مفتوحة خلال فترة ولايته الثانية.
وذكر بيان لتجمع العائلات المتحدة، وهي جمعية تضم عائلات نحو 80 امرأة فرنسية كن قد التحقن بتنظيم «داعش» و200 طفل، من ضمن المحتجزين في مخيمات في شمال شرق سوريا: «حان الوقت لتغيير الاتجاه ومنح هؤلاء الأطفال الذين هم أيضًا ضحايا داعش، فرصتهم».
وتابع «لقد حان الوقت لمنحهم الحماية التي يستحقها جميع الأطفال والامتثال لالتزاماتنا الدولية، ولا سيما احترام اتفاقية حقوق الطفل الدولية التي وقعت عليها فرنسا».
وأكد التجمع في بيانه أن هؤلاء الأطفال هم «ضحايا، وفق تعريف الأمم المتحدة واليونيسف والصليب الأحمر ويعيشون من دون حماية وبدون رعاية مناسبة وبدون الحصول على تعليم، وبدون أمل في مخيمات النزوح الخاضعة للسيطرة الكردية في سوريا».
وأشارت العائلات إلى أنهم محرومون من الطفولة في السجون المكشوفة.
ومنذ عام 2016، عاد 126 طفلاً فرنسيًا من سوريا أو من العراق، معظمهم في سن صغيرة جدًا.

فرنسا
سوريا
إيمانويل ماكرون
داعش
آخر الأخبار
رابيو: «السيدة العجوز» لم تشاهد وجهي الحقيقي!
الرياضي
رابيو: «السيدة العجوز» لم تشاهد وجهي الحقيقي!
اليوم 10:33
اتحاد الكرة يكشف عن استراتيجية كرة السيدات
الرياضي
اتحاد الكرة يكشف عن استراتيجية كرة السيدات
اليوم 10:31
«النواخذة» يكتب التاريخ بـ «النقاط الماسية»
الرياضي
«النواخذة» يكتب التاريخ بـ «النقاط الماسية»
اليوم 10:23
زيلينسكي: أوكرانيا ستنهي نقص الوقود قريباً
عربي ودولي
زيلينسكي: أوكرانيا ستنهي نقص الوقود قريباً
اليوم 10:17
فاوتشي: سنحدد الجرعة التنشيطية التالية لكورونا بحلول الصيف
عربي ودولي
فاوتشي: سنحدد الجرعة التنشيطية التالية لكورونا بحلول الصيف
اليوم 09:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©