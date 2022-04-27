9 قتلى بقصف إسرائيلي في دمشق

دمشق (وكالات)

تسبّبت ضربات شنّتها إسرائيل في محيط دمشق بمقتل 9 مقاتلين بينهم 5 جنود سوريين، وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حصيلة هي الأعلى منذ مطلع العام. واستهدفت إسرائيل ليل الثلاثاء الأربعاء بقصف صاروخي 5 مواقع على الأقل تابعة بمعظمها لميليشيات طائفية وتابعة لـ«حزب الله» الإرهابي في محيط العاصمة السورية، وفق المرصد.

وأوقعت الضربات 9 قتلى هم 5 عسكريين سوريين، و4 آخرين من المجموعات المقاتلة التابعة لـ«حزب الله»، لم يتمكن المرصد من تحديد هوياتهم، كما أصيب 8 آخرون على الأقل بجروح. وأدى القصف، وفق المرصد إلى تدمير مخازن أسلحة وذخائر قرب مطار دمشق الدولي.

وتعد هذه الحصيلة، وفق ما قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، الأعلى جراء قصف إسرائيلي منذ مطلع العام.

وكانت حصيلة سابقة نقلها الإعلام الرسمي عن مصدر عسكري سوري صباح أمس، تحدثت عن مقتل 4 جنود وجرح ثلاثة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية.

وقال المصدر: إن «العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه طبريا مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق».

وأوضح أن «وسائط دفاعنا الجوي تصدّت للصواريخ وأسقطت بعضها». وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا أخرى لـ«حزب الله».