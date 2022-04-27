ألمانيا تحذر روسيا.. الناتو سيدافع عن كل "سنتيمتر" من أراضيه

حذر الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الكرملين من الاستهانة بالاستعداد الدفاعي لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وفي أعقاب محادثات مع نظيرته السلوفاكية زوزانا كابوتوفا في مدينة كوزيتش شرقي سلوفاكيا، قال شتاينماير اليوم الأربعاء: "ديمقراطياتنا قوية ومنيعة، وهي مستعدة وقادرة على الدفاع معاً عن كل سنتيمتر من أراضي الحلف".

وأضاف شتاينماير أن هذه الإشارة التي لا لبس فيها صادرة أيضاً من الأسراب الألمانية الهولندية التابعة لنظام الدفاع الجوي باتريوت والمتمركزة في سلوفاكيا.

ووجهت كابوتوفا الشكر لشتاينماير على المساعدة العسكرية المقدمة من بلاده وقالت: "يقال في الشدة يمكنك أن تعرف من صديقك".

وأكد شتاينماير أن الاستعداد لتقديم المساعدة لأوكرانيا والتضامن في تحمل الأعباء سيكونان مطلوبين لفترة طويلة، وقال "لن نترك أوكرانيا وحدها في هذه الأوقات الصعبة. يجب أن نقدم المساعدة إنسانياً ومالياً وعسكرياً أيضاً" مشيراً إلى أن "رفض توجيه الدعوة إليه" لزيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، لا يغير في الأمر شيئاً.

وتابع شتاينماير بالقول إن بلاده لا يجب عليها الاختباء وراء دول أخرى في الخدمات التي تقدمها لأوكرانيا.