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السيسي يشيد بالدعم العربي لمصر ويكلف الحكومة ببدء برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة
السيسي يشيد بالدعم العربي لمصر ويكلف الحكومة ببدء برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة
27 ابريل 2022 22:21

أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالدعم العربي لبلاده ..وقال "إنه لولا تدخل الأخوة العرب بعشرات المليارات من الدولارات عامي 2013 و2014 لماكانت ستقوم لمصر قائمة" لافتاً، إلى أن التصنيف الائتماني لمصر تراجع 6 مرات عامي 2011 و2012 .
 من جهة أخرى دعا السيسي خلال مشاركته في حفل إفطار الأسرة المصرية ..كافة الأجهزة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لإطلاق منصة حوار من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لحقوق الإنسان لتقديم الدعم للعمل الأهلي والمجتمعي واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لتسهيل العمل المجتمعي بما يخدم أهداف الدولة في تحقيق التنمية.
 وكلف السيسي الحكومة المصرية بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنويًا ولمدة 4 سنوات ووجه الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية من ضمنها شركات مملوكة للقوات المسلحة قبل نهاية العام الجاري .
 شارك في الحفل رئيس مجلس الوزراء المصري وعدد كبير من الوزراء وشيخ الأزهر الشريف، وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية . 

المصدر: وام
عبدالفتاح السيسي
مصر
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