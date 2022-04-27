المستشار الألماني يتوجه إلى اليابان

غادر الرئيس الألماني أولاف شولتس بلاده، اليوم الأربعاء، متوجهاً إلى اليابان في أول زيارة له لقارة آسيا منذ توليه مهام منصبه.

ومن المنتظر أن يلتقي شولتس في طوكيو، غداً الخميس، رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

وسيسبق هذا اللقاء حضور شولتس لندوة بمناسبة الذكرى السنوية الستين لتأسيس غرفة الصناعة والتجارة الألمانية في اليابان.

يذكر أن اليابان عضو في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي تتولى ألمانيا في هذا العام رئاستها الدورية.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة إلماو البافارية قمة المجموعة في يونيو المقبل.