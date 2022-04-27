غوتيريش يصل إلى أوكرانيا



أعلن الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، أنّه وصل إلى أوكرانيا، غداة لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو حيث سعى لإقناعه بإقامة ممرات إنسانية في أوكرانيا لإجلاء المدنيين العالقين في مناطق النزاع.وقال غوتيريش في تغريدة على حسابه في موقع تويتر "وصلت إلى أوكرانيا بعدما زرت موسكو. سنواصل عملنا لتوسيع الدعم الإنساني وتأمين إجلاء المدنيين من مناطق النزاع".

وأضاف "كلّما كانت نهاية الحرب أبكر، كلّما كان ذلك أفضل - لأوكرانيا وروسيا والعالم بأسره".

ووصل غوتيريش إلى أوكرانيا غداة زيارة إلى موسكو التقى خلالها خصوصاً الرئيس بوتين الذي أكّد للأمين العام أنّه ما زال لديه "أمل" في المحادثات مع أوكرانيا لإنهاء الحرب الدائرة بين البلدين.

وفي موسكو دعا غوتيريش كلاً من روسيا وأوكرانيا إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإقامة ممرات إنسانية من أجل إيصال المساعدات وإجلاء المدنيين.