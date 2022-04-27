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روسيا تطرد دبلوماسيين من اليابان والنرويج
روسيا تطرد دبلوماسيين من اليابان والنرويج
27 ابريل 2022 20:18

 قررت روسيا اليوم طرد دبلوماسيين يابانيين ونرويجيين من البلاد رداً على طرد البلدين دبلوماسيين روس بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في موسكو، اليوم الأربعاء، أنه يتعين على ثمانية دبلوماسيين يابانيين مغادرة البلاد بحلول العاشر من شهر مايو المقبل.
وبررت الوزارة قرار الطرد بأن اليابان وقفت إلى جانب أوكرانيا ودعمتها على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري، كما طردت ثمانية دبلوماسيين روس.
وفي سياق متصل، قررت موسكو طرد ثلاثة دبلوماسيين نرويجيين من البلاد.
وكانت الحكومة النرويجية أعلنت في وقت سابق ثلاثة دبلوماسيين روس أشخاصا غير مرغوب فيهم.
ومنذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي، تم طرد حوالي 400 دبلوماسي روسي من دول في أنحاء العالم، بحسب بيانات موسكو، التي تتبنى مبدأ "العين بالعين" في هذا الصدد.

 

المصدر: د ب أ
روسيا
أوكرانيا
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