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روسيا تهدد بقطع إمدادات الغاز عن مزيد من الدول
روسيا تهدد بقطع إمدادات الغاز عن مزيد من الدول
27 ابريل 2022 19:32


 هدد الكرملين اليوم الأربعاء بقطع إمداداته من الغاز الطبيعي عن الدول التي لا تدفع لشركة الطاقة الروسية "جازبروم" بالروبل، بعد ساعات من وقف تدفقات الغاز إلى بولندا وبلغاريا.ونقلت وكالة أنباء "تاس" عن ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله: "بينما يقترب الموعد النهائي لمدفوعات (الغاز)، إذا رفض بعض المستهلكين الدفع وفقا للنظام الجديد، فسيتم تطبيق قرار الرئيس (فلاديمير بوتين)".
وأصدر بوتين قراراً في مارس ينص على أن "الدول غير الصديقة"، ومن بينها جميع دول الاتحاد الأوروبي لن يتم السماح لها بدفع مقابل الغاز الروسي إلا بالروبل.
ونفى بيسكوف أيضا مزاعم رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين بأن روسيا تستخدم الغاز "كأداة ابتزاز".
وذكر بيسكوف أن روسيا لم تطلب من العملاء سوى فتح حسابات بنكية في مصرف "جازبروم بنك"، حيث يمكنهم الدفع باليورو أو الدولار، كما كان الحال من قبل، على أن يحولها البنك إلى روبلات لصالح شركة جازبروم.
وأوضح بيسكوف أن هذا لن يؤدي إلى تكبيد العملاء أي أعباء إضافية.

 

المصدر: د ب أ
روسيا
الغاز
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