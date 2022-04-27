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تعيين نجل رئيسة وزراء باكستان الراحلة بينظير بوتو وزيراً للخارجية
نجل رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو، يؤدي اليمين كوزير خارجية جديد في إسلام أباد
27 ابريل 2022 16:42

عين رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الأربعاء بيلاوال بوتو زرداري، نجل رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو، وزيرا للخارجية.

وأدى بوتو زرداري، الذي تلقى تعليمه في أكسفورد، اليمين أمام الرئيس عارف علوي. ويعتبر وزير الخارجية الجديد على نطاق واسع سياسيا ليبراليا وسليل عائلة سياسية رائدة في البلاد. واغتيلت والدته بينظير في تجمع انتخابي عام 2007.


المصدر: رويترز
باكستان
بينظير بوتو
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