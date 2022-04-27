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تعليق الزيارة إلى الروضة الشريفة بالمسجد النبوي
إتاحة دخول النساء إلى الروضة الشريفة خلال الفترة المسائية
27 ابريل 2022 15:59

أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي عن تعليق زيارة الروضة الشـريفة  خلال الفترة من 27 رمضان وحتى 2 شـوال 1443هـ  وذلك حفاظاً على سلامة الزوار والمصلين وتهيئة الظروف المناسبة لهم.

وأوضحت في بيان لها: ضم سعي وكالة شؤون المسجد النبوي في تقديم أرقى الخدمات للمصلين والزائرين، وبعد أن من الله على مئات الآلاف من الزوار بالصلاة في المسجد النبوي والروضة الشريفة خلال شــهر رمضان المبـارك، وللكثافة المتزايدة فـــي أعداد قاصدي المسجد النبوي، سيما في صلاتي التراويح والقيام وصلاة عيد الفطر المبارك. وحيث جرت العادة خلال السنوات الماضية بتعليق زيارة الروضة الشريفة خلال أيام العيد، فقد تقرر هذا العام تعليق زيارة الروضة الشـريفة خلال الفترة من 27 رمضان وحتى 2 شـوال 1443هـ حفاظا على سلامة الزوار والمصلين وتهيئة الظروف المناسبة لهم وتمكينهم من الزيارة بكل يسر وسهولة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المدينة المنورة
الروضة
المسجد النبوي
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