السبت 30 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
الجيش الأوكراني: تعزيزات روسية تصل إلى شرقاً
لاجئة أوكرانية مسنة تحمل هاتفها وهي تقف مع أمتعتها بعد عبور الحدود الأوكرانية المولدوفية إلى مولدوفا عند معبر بالانكا الحدودي
27 ابريل 2022 14:51

قال الجيش الأوكراني اليوم الأربعاء إن القوات الروسية تعتزم تسريع هجومها على شرق أوكرانيا، حيث يصل مزيد من التعزيزات العسكرية من روسيا.

وقالت هيئة الاركان العامة للجيش على صفحتها على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي إن الروس قاموا بارسال كتيبتين تكتيكتين من منطقة بيلجورود، شمال الحدود الأوكرانية، إلى مدينة ازيوم بشرق أوكرانيا.

وأضاف الجيش أنه يتم نقل شعبتي صواريخ اسكندر-ام من منطقة بيلجورود. ووفقا للجيش الأوكراني، لقد حققت القوات الروسية مكاسب ضئيلة في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا.

ولم يتسن التأكد من التقارير بشأن تحركات الجنود والاشتباكات بصورة مستقلة.

ويهدف تقدم القوات الروسية نحو الجنوب لتطويق القوات الأوكرانية في منطقة دونباس، التي تقع على الحدود الروسية، ويسيطر عليها الانفصاليون 
الموالون لروسيا جزئيا.

وقالت هيئة الاركان إن قتالا عنيفا يدور حول دونيتسك، إحدى أهم المدن  بالمنطقة الشرقية. 

المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
رابيو: «السيدة العجوز» لم تشاهد وجهي الحقيقي!
الرياضي
رابيو: «السيدة العجوز» لم تشاهد وجهي الحقيقي!
اليوم 10:33
اتحاد الكرة يكشف عن استراتيجية كرة السيدات
الرياضي
اتحاد الكرة يكشف عن استراتيجية كرة السيدات
اليوم 10:31
«النواخذة» يكتب التاريخ بـ «النقاط الماسية»
الرياضي
«النواخذة» يكتب التاريخ بـ «النقاط الماسية»
اليوم 10:23
زيلينسكي: أوكرانيا ستنهي نقص الوقود قريباً
عربي ودولي
زيلينسكي: أوكرانيا ستنهي نقص الوقود قريباً
اليوم 10:17
فاوتشي: سنحدد الجرعة التنشيطية التالية لكورونا بحلول الصيف
عربي ودولي
فاوتشي: سنحدد الجرعة التنشيطية التالية لكورونا بحلول الصيف
اليوم 09:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©