الجيش الأوكراني: تعزيزات روسية تصل إلى شرقاً

قال الجيش الأوكراني اليوم الأربعاء إن القوات الروسية تعتزم تسريع هجومها على شرق أوكرانيا، حيث يصل مزيد من التعزيزات العسكرية من روسيا.

وقالت هيئة الاركان العامة للجيش على صفحتها على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي إن الروس قاموا بارسال كتيبتين تكتيكتين من منطقة بيلجورود، شمال الحدود الأوكرانية، إلى مدينة ازيوم بشرق أوكرانيا.

وأضاف الجيش أنه يتم نقل شعبتي صواريخ اسكندر-ام من منطقة بيلجورود. ووفقا للجيش الأوكراني، لقد حققت القوات الروسية مكاسب ضئيلة في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا.

ولم يتسن التأكد من التقارير بشأن تحركات الجنود والاشتباكات بصورة مستقلة.

ويهدف تقدم القوات الروسية نحو الجنوب لتطويق القوات الأوكرانية في منطقة دونباس، التي تقع على الحدود الروسية، ويسيطر عليها الانفصاليون

الموالون لروسيا جزئيا.

وقالت هيئة الاركان إن قتالا عنيفا يدور حول دونيتسك، إحدى أهم المدن بالمنطقة الشرقية.