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روسيا.. انفجارات واندلاع حريق بمخزن ذخيرة في بيلغورود
آثار هجوم على مخازن للوقود في بيلغورود
27 ابريل 2022 09:00

قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، إن سلسلة انفجارات دوت في الساعات الأولى من صباح الأربعاء بمدينة بيلجورود القريبة من الحدود مع أوكرانيا، وإن حريقاً اندلع في مستودع ذخيرة بالمنطقة.

وقال جلادكوف إن الحريق الذي اندلع في منشأة بالقرب من قرية ستارايا نيليدوفكا لم يسفر عن إصابة أي مدنيين.
اتهمت روسيا أوكرانيا هذا الشهر بمهاجمة مستودع وقود في بيلجورود بطائرات هليكوبتر وفتح النار على عدة قرى في المنطقة.
تقع منطقة بيلجورود على الحدود مع مناطق لوجانسك وسومي وخاركيف في أوكرانيا، والتي تشهد جميعها قتالاً عنيفاً منذ هجوم روسيا على أوكرانيا قبل شهرين.

المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
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