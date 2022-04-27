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اكتشاف إصابات بطفرتين جديدتين من كورونا في إسرائيل
اكتشاف إصابات بطفرتين جديدتين من كورونا في إسرائيل
27 ابريل 2022 08:42

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اكتشاف 3 إصابات بطفرتين جديدتين من فيروس كورونا في مطار بن غوريون الدولي، لدى عائدين من الخارج.

وقالت مصادر محلية إسرائيلية، أن الوزارة كشفت عن الإصابات الجديدة عن طريق فحوصات PCR وكذلك فحص التسلسل الجيني، وتبين من خلالها اكتشاف حالتين لشخصين يحملان طفرة BA5.

وأضافت أن الكشف عن هاتين الحالتين جاء بعد الكشف عن حالة سابقة قبل يومين فقط، تحمل الطفرة الجديدة لفيروس كورونا BA4، وهي سلالة تنتشر بشكل رئيسي في جنوب أفريقيا.

وكانت إسرائيل أعلنت إلغاء قرار الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة على خلفية انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وأشارت وزارة الصحة في بيان أصدرته يوم الأربعاء الماضي، أن القرار يستثنى منه الأماكن التي ترتفع فيها احتمالية الإصابة مثل المستشفيات، ودور رعاية المسنين، والمطارات.

المصدر: وكالات
إسرائيل
كورونا
كوفيد
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