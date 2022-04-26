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باكستان: 4 قتلى بانفجار في جامعة كراتشي
باكستان: 4 قتلى بانفجار في جامعة كراتشي
27 ابريل 2022 01:53

إسلام آباد (وكالات)

لقي 4 اشخاص على الأقل مصرعهم بينهم ثلاثة مدرسين من الجنسية الصينية وسائق باكستاني إثر انفجار عنيف وقع أمس، في حافلة داخل جامعة كراتشي جنوب باكستان.
وأوضحت شرطة كراتشي أن الانفجار وقع أمام كلية اللغة الصينية في الحافلة التي تقل المدرسين العاملين في الكلية، مشيرة إلى أن قوات الأمن والدفاع المدني طوقت الموقع، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى.
وأضافت أن فرقة إزالة المتفجرات جمعت الأدلة من الموقع لتحديد مصدر الانفجار.
وقال رئيس شرطة كراتشي غلام نبي ميمون، إنه يتضح من التحقيق المبدئي أن الانفجار نجم عن هجوم انتحاري نفذته امرأة متنكرة في عباءة، مشيراً إلى أن الصورة ستتضح أكثر بعد انتهاء عملية التحقيق.
وندد رئيس الوزراء الباكستاني الجديد شهباز شريف على الفور بـ«عمل إرهابي جبان».
وكتب على «تويتر» متعهداً بإحالة الجناة على القضاء: «إنني حزين جداً لفقدان أرواح بشرية ثمينة بينها أرواح أصدقائنا الصينيين».

باكستان
جامعة كراتشي
كراتشي
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