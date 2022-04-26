مقتل 100 إرهابي في النيجر وبوركينا فاسو

عواصم (وكالات)

قُتل عسكريان وتم تحييد نحو 100 إرهابي خلال عملية مشتركة نفذتها بوركينا فاسو والنيجر في أبريل على حدود البلدين اللذين يعانيان من عنف جماعات إرهابية، بحسب تقرير عسكري نُشر أمس الأول.

وأجرى جيشا البلدين بين 2 و25 أبريل عملية مشتركة بدعم من طائرات مراقبة وقتال قضى خلالها عسكريان وأصيب آخرون، وفق ما يؤكد التقرير الذي قُدّم في دوري شمال بوركينا فاسو بحضور الكولونيل ميجور ديفيد كابري رئيس أركان جيش بوركينا فاسو، والجنرال ساليفو مودي قائد جيوش النيجر.

كما أدت العملية إلى القضاء على نحو 100 إرهابي واعتقال ما لا يقل عن 40 مشتبهاً بهم وتدمير وتفكيك قواعد لوجستية إرهابية وضبط أو تدمير أسلحة وذخائر، بحسب التقرير.

وتم ضبط أو إتلاف منتجات ومعدات مخصصة لتصنيع عبوات ناسفة وعشرات براميل الوقود والسيارات.

علاوة على ذلك، أكد الجيشان أنهما نفذا عمليات إمداد غذائية لسكان المناطق التي جرت فيها العملية وقدموا لهم مساعدة طبية.

وتواجه بوركينا فاسو وجارتها النيجر منذ عدة سنوات هجمات منتظمة ودامية تُنسب إلى جماعات إرهابية تابعة لتنظيمي «داعش» و«القاعدة»

وتسببت تلك الهجمات في مقتل آلاف الأشخاص في كلا البلدين ونزوح مئات الآلاف.

وفي الأشهر الستة الماضية، لقي أكثر من ألفي شخص حتفهم في بوركينا فاسو، العديد منهم عناصر في قوات الأمن، فيما فر أكثر من 1,8 مليون شخص من منازلهم.

وفي سياق متصل، دان الاتحاد الأفريقي بأشد العبارات الهجمات الإرهابية الشنيعة التي استهدفت معسكرات تابعة للجيش المالي أمس الأول.

وأوضح الاتحاد في بيان له أمس، أن رئيس المفوضية يدين بشدة الهجمات الإرهابية ضد مواقع الجيش المالي في المناطق الحضرية، مما تسبب في صدمة كبيرة للسكان المتضررين من الأزمة متعددة الأوجه التي تمر بها البلاد.

ووصف البيان الهجمات بالمؤلمة، مقدما خالص تعازيه لأسر الضحايا، وأمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

كما أعرب رئيس المفوضية عن تضامنه مع السلطات الانتقالية وشعب مالي، مؤكداً التزام الاتحاد الأفريقي بمواصلة تعزيز جهوده لدعم مالي وبلدان المنطقة في حربها ضد الإرهاب.