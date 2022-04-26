إطلاق سراح «داعشية» في ألمانيا

ميونخ (وكالات)

أفرجت السلطات الألمانية عن عائدة من «داعش» عقب اعتقالها في مدينة ميونخ الألمانية.

وأعلن متحدث باسم المحكمة الاتحادية في كارلسروه أمس، أن المحكمة ألغت مذكرة الاعتقال بحق المرأة «37 عاماً».

وبحسب بيانات مكتب المدعي العام في ميونخ، يُشتبه في أن المرأة سافرت مع زوجها وأطفالها إلى منطقة في سوريا يسيطر عليها تنظيم «داعش» في عام 2015. وتواجه المرأة اتهامات بتقديم دعم فعال للتنظيم، وإدارة منزل زوجها «أحد مقاتلي داعش» وتربية أطفالها وفقا لأيديولوجية «داعش».

وفي أكتوبر 2021، تم إحضار المرأة إلى ألمانيا من مخيم «روج» في شمال سوريا مع العديد من النساء الألمانيات وأطفالهن كجزء من حملة إعادة نظمتها وزارة الخارجية الألمانية. وتم احتجاز المرأة بسبب الاشتباه القوي في عضويتها في تنظيم إرهابي أجنبي، من بين أمور أخرى. ولم تذكر المحكمة سبب إلغاء مذكرة الاعتقال بقرار يرجع إلى يوم الخميس الماضي.

وبحسب المحكمة، من المقرر تقديم أسباب القرار قريبا.

ووفقا لمكتب المدعي العام في ميونخ، كانت هناك شكوى ضد قرار الاحتجاز، وأُفرج عن المرأة نهاية الأسبوع الماضي.