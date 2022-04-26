السبت 30 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
إطلاق سراح «داعشية» في ألمانيا
إطلاق سراح «داعشية» في ألمانيا
27 ابريل 2022 01:53

ميونخ (وكالات)

أفرجت السلطات الألمانية عن عائدة من «داعش» عقب اعتقالها في مدينة ميونخ الألمانية.
وأعلن متحدث باسم المحكمة الاتحادية في كارلسروه أمس، أن المحكمة ألغت مذكرة الاعتقال بحق المرأة «37 عاماً».
وبحسب بيانات مكتب المدعي العام في ميونخ، يُشتبه في أن المرأة سافرت مع زوجها وأطفالها إلى منطقة في سوريا يسيطر عليها تنظيم «داعش» في عام 2015. وتواجه المرأة اتهامات بتقديم دعم فعال للتنظيم، وإدارة منزل زوجها «أحد مقاتلي داعش» وتربية أطفالها وفقا لأيديولوجية «داعش».
وفي أكتوبر 2021، تم إحضار المرأة إلى ألمانيا من مخيم «روج» في شمال سوريا مع العديد من النساء الألمانيات وأطفالهن كجزء من حملة إعادة نظمتها وزارة الخارجية الألمانية. وتم احتجاز المرأة بسبب الاشتباه القوي في عضويتها في تنظيم إرهابي أجنبي، من بين أمور أخرى. ولم تذكر المحكمة سبب إلغاء مذكرة الاعتقال بقرار يرجع إلى يوم الخميس الماضي. 
وبحسب المحكمة، من المقرر تقديم أسباب القرار قريبا. 
ووفقا لمكتب المدعي العام في ميونخ، كانت هناك شكوى ضد قرار الاحتجاز، وأُفرج عن المرأة نهاية الأسبوع الماضي.

ألمانيا
داعش
السلطات الألمانية
ميونخ
آخر الأخبار
رابيو: «السيدة العجوز» لم تشاهد وجهي الحقيقي!
الرياضي
رابيو: «السيدة العجوز» لم تشاهد وجهي الحقيقي!
اليوم 10:33
اتحاد الكرة يكشف عن استراتيجية كرة السيدات
الرياضي
اتحاد الكرة يكشف عن استراتيجية كرة السيدات
اليوم 10:31
«النواخذة» يكتب التاريخ بـ «النقاط الماسية»
الرياضي
«النواخذة» يكتب التاريخ بـ «النقاط الماسية»
اليوم 10:23
زيلينسكي: أوكرانيا ستنهي نقص الوقود قريباً
عربي ودولي
زيلينسكي: أوكرانيا ستنهي نقص الوقود قريباً
اليوم 10:17
فاوتشي: سنحدد الجرعة التنشيطية التالية لكورونا بحلول الصيف
عربي ودولي
فاوتشي: سنحدد الجرعة التنشيطية التالية لكورونا بحلول الصيف
اليوم 09:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©