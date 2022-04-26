دعم فرنسي - سعودي للبنان بـ 30 مليون يورو

بيروت (وكالات)

أعلنت السفارة الفرنسية في لبنان في بيان أمس، عن دعم فرنسي سعودي للسكان في لبنان بقيمة تناهز 30 مليون يورو.

وقال بيان السفارة الفرنسية: «سيوقع كل من وزير أوروبا والشؤون الخارجية والوكالة الفرنسية للتنمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في بيروت، اتفاقاً يرمي إلى دعم السكان المستضعفين في لبنان، ويوفر هذا الاتفاق دعماً مالياً بقيمة تناهز 30 مليون يورو لتنفيذ سلسلة من المشاريع في المجالين الإنساني والإنمائي».

وأضاف البيان «يمثل هذا الاتفاق، وفقاً للمبادئ التوجيهية التي اعتمدها رئيس الجمهورية الفرنسية وولي العهد السعودي في 4 ديسمبر في جدة، مرحلة هامة في تنفيذ الالتزام الذي قطعه وزير أوروبا والشؤون الخارجية ونظيره السعودي في باريس في 28 فبراير الماضي في سبيل تقديم فرنسا والمملكة العربية السعودية الدعم المالي الطارئ لمشاريع مخصصة للسكان المستضعفين في لبنان».

وأشار البيان إلى أن هذه المشاريع تلبي احتياجات السكان المستضعفين في لبنان الأكثر إلحاحاً في قطاعي الصحة والأمن الغذائي، ذوي الأولوية.