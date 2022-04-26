روسيا تطرد ثلاثة دبلوماسيين سويديين

موسكو (وكالات)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أمس، قرارها بطرد ثلاثة دبلوماسيين سويديين على أساس المعاملة بالمثل. وذكرت الخارجية الروسية في بيان أنها «استدعت السفيرة السويدية لدى موسكو وأبلغتها احتجاجاً شديد اللهجة على قيام السلطات السويدية بطرد ثلاثة دبلوماسيين روس، وكذلك قيام ستوكهولم بتزويد أوكرانيا بالسلاح وغض النظر عن الجرائم التي يرتكبها القوميون الأوكرانيون ضد المدنيين في إقليم دونباس في أوكرانيا». وأشارت إلى «قرار السلطات الروسية اعتبار ثلاثة من أعضاء البعثة الدبلوماسية السويدية أشخاصاً غير مرغوب بهم».