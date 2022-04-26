كييف تتهم موسكو بزعزعة منطقة انفصالية في مولدافيا

موسكو (وكالات)

دعت رئيسة مولدافيا مايا ساندو أمس، إلى الهدوء، وأعلنت إجراءات لتعزيز الأمن في بلدها المجاور لأوكرانيا بعد سلسلة انفجارات هزّت ترانسدنيستريا، في حين اتّهمت كييف الكرملين بالسعي لزعزعة استقرار هذه المنطقة المولدافية الانفصالية الموالية لموسكو.

وقالت ساندو في ختام اجتماع لمجلس الأمن القومي: «إنّها محاولة لزيادة التوترات، ندعو إخواننا إلى التزام الهدوء والشعور بالأمان»، معلنةً تشديد إجراءات المراقبة في وسائل النقل العام وتعزيز الدوريات الحدودية.

وفي كييف، قال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك، في تغريدة على «تويتر»: «إن روسيا تسعى لزعزعة استقرار منطقة ترانسدنيستريا، ما يعني أنّ على مولدافيا أن تتوقع وصول زوّار»، في إشارة إلى القوات الروسية.

وتنصّ الإجراءات التي أعلنتها الرئيسة المولدافية على تعزيز الدوريات الحدودية وتشديد الرقابة على وسائل النقل العام، لا سيّما على طول نهر دنيستر الذي يفصل مولدافيا عن منطقتها الانفصالية، بالإضافة أيضاً إلى رفع مستوى جاهزية قوات الأمن.

وشدّدت ساندو على أنّ «مولدافيا تدين بشدّة أيّ محاولة لزعزعة استقرار الوضع».

وأتى تصريح ساندو في ختام اجتماع لمجلس الأمن القومي ترأسته للبحث في سلسلة الانفجارات التي هزّت يومي الاثنين والثلاثاء منطقة ترانسدنيستريا الانفصالية المدعومة من روسيا.

وأثارت هذه الانفجارات مخاوف من تمدّد النزاع في أوكرانيا إلى هذا البلد الصغير الواقع في أوروبا الشرقية.