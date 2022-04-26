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واشنطن: مجموعة اتصال دولية لدعم الجيش الأوكراني ستجتمع شهرياً
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن خلال الاجتماع
27 ابريل 2022 01:53

برلين (وكالات)

قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إن مجموعة اتصال دولية لدعم الجيش الأوكراني سوف تجتمع شهرياً في المستقبل.
وأضاف أوستن: «مجموعة الاتصال سوف تكون بمثابة آلية لأمم النيات الحسنة لتكثيف الجهود وتنسيق المساعدات والتركيز على كسب القتال الدائر اليوم، والصراعات التي تندلع في المستقبل». وتابع أوستن أن الهدف هو توفير دعم عسكري طويل الأجل لأوكرانيا فيما بعد الأزمة الحالية. 
وأدلى أوستن بهذا التصريح بعد اجتماع مع نظرائه وممثلين عسكريين رفيعي المستوى من نحو 40 دولة، بما في ذلك حلفاء وشركاء في حلف شمال الأطلسي «ناتو»، في قاعدة رامشتاين الجوية في جنوب غربي ألمانيا.

الجيش الأوكراني
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