جوتيريس يدعو لإقامة ممرات إنسانية في أوكرانيا

عواصم (وكالات)

حضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، خلال زيارة إلى روسيا أمس، كلاّ من موسكو وكييف على التعاون مع الأمم المتحدة لإقامة ممرات إنسانية في أوكرانيا، داعياً إلى وقف إطلاق نار فوري.وقال جوتيريس، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو: «أقترح تشكيل مجموعة اتّصال تجمع كلا من روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة من أجل البحث عن سبل لإقامة ممرات إنسانية».

وأضاف الأمين العام: «نحن بحاجة ماسّة إلى ممرّات إنسانية آمنة وفعّالة لإخلاء المدنيين العالقين في مناطق تتعرض للحصار أو القصف».

من جانبه، أكّد لافروف أنّ بلاده مستعدّة للتعاون مع الأمم المتحدة من أجل تخفيف معاناة المدنيين في أوكرانيا.

وقال لافروف خلال المؤتمر الصحافي: إنّ «هدفنا الرئيسي هو حماية المدنيين، نحن مستعدّون للتعاون مع زملائنا في الأمم المتحدة لتخفيف معاناة المدنيين».

وفي تصريحه لفت الأمين العام بالخصوص إلى مصير المدنيين العالقين في آزوفستال، المجمّع الضخم لصناعة المعادن في ماريوبول والمحاصر من قبل الجيش الروسي.

وقال جوتيريس إنّ «الأمم المتحدة مستعدّة لتعبئة مواردها البشرية واللوجستية بالكامل للمساعدة في إنقاذ أرواح في ماريوبول».

ودعا الأمين العام أيضاً إلى إجراء تحقيق مستقلّ في «جرائم حرب محتملة» في أوكرانيا.

وقال: «أنا قلق بشأن التقارير المتكرّرة عن جرائم حرب محتملة في أوكرانيا»، قائلاً إنها تتطلب تحقيقاً مستقلاً.

بدوره، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، خلال لقائه جوتيريس، إن روسيا وأوكرانيا تواصلان المحادثات عبر الإنترنت.

وأضاف بوتين إنه يأمل أن تفضي المحادثات إلى نتيجة إيجابية.

وفي سياق آخر، اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس، أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يظهر أيّ جدّية بشأن إمكانية إنهاء الحرب في أوكرانيا دبلوماسيًا، رغم سلسلة جهود دولية للقيام بذلك.

وقال بلينكن أمام لجنة العلاقات الدولية في مجلس الشيوخ: «لم نرَ أيّ إشارة حتى اللحظة إلى أنّ الرئيس بوتين جدّي بشأن إجراء مفاوضات ذات معنى».

وفي حين قد تدعم الولايات المتحدة جهودًا أوكرانية لإنهاء الحرب بالسبل الدبلوماسية، قال بلينكن إنّ «هدفنا هو ضمان أن يكون لديهم قدرة على صدّ الهجوم الروسي وطبعًا تعزيز يدهم على طاولة مفاوضات محتملة».

وفي السياق، رحب وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بالقرار الألماني، الذي وصفه بـ«البارز»، لدعم أوكرانيا بمنظومات أسلحة مضادة للطائرات.

وقال أوستن إن إرسال 50 دبابة «شيتا» مضادة للطائرات، والمعروفة باسم «جيبارد» في ألمانيا، يمثل خطوة كبيرة تمنح قدرات إضافية مهمة لأوكرانيا.

وتابع وزير الدفاع الأميركي: «إننا جميعاً عازمون على مساعدة أوكرانيا على الانتصار اليوم وبناء قوتها غداً».