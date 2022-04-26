السبت 30 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
جوتيريس يدعو لإقامة ممرات إنسانية في أوكرانيا
لافروف مصافحاً جوتيريس عقب مؤتمر صحفي مشترك في موسكو (أ ف ب)
27 ابريل 2022 01:53

عواصم (وكالات)

حضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، خلال زيارة إلى روسيا أمس، كلاّ من موسكو وكييف على التعاون مع الأمم المتحدة لإقامة ممرات إنسانية في أوكرانيا، داعياً إلى وقف إطلاق نار فوري.وقال جوتيريس، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو: «أقترح تشكيل مجموعة اتّصال تجمع كلا من روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة من أجل البحث عن سبل لإقامة ممرات إنسانية».
وأضاف الأمين العام: «نحن بحاجة ماسّة إلى ممرّات إنسانية آمنة وفعّالة لإخلاء المدنيين العالقين في مناطق تتعرض للحصار أو القصف».
من جانبه، أكّد لافروف أنّ بلاده مستعدّة للتعاون مع الأمم المتحدة من أجل تخفيف معاناة المدنيين في أوكرانيا.
وقال لافروف خلال المؤتمر الصحافي: إنّ «هدفنا الرئيسي هو حماية المدنيين، نحن مستعدّون للتعاون مع زملائنا في الأمم المتحدة لتخفيف معاناة المدنيين».
وفي تصريحه لفت الأمين العام بالخصوص إلى مصير المدنيين العالقين في آزوفستال، المجمّع الضخم لصناعة المعادن في ماريوبول والمحاصر من قبل الجيش الروسي.
وقال جوتيريس إنّ «الأمم المتحدة مستعدّة لتعبئة مواردها البشرية واللوجستية بالكامل للمساعدة في إنقاذ أرواح في ماريوبول».
ودعا الأمين العام أيضاً إلى إجراء تحقيق مستقلّ في «جرائم حرب محتملة» في أوكرانيا.
وقال: «أنا قلق بشأن التقارير المتكرّرة عن جرائم حرب محتملة في أوكرانيا»، قائلاً إنها تتطلب تحقيقاً مستقلاً.
بدوره، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، خلال لقائه جوتيريس، إن روسيا وأوكرانيا تواصلان المحادثات عبر الإنترنت.
وأضاف بوتين إنه يأمل أن تفضي المحادثات إلى نتيجة إيجابية.
وفي سياق آخر، اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس، أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يظهر أيّ جدّية بشأن إمكانية إنهاء الحرب في أوكرانيا دبلوماسيًا، رغم سلسلة جهود دولية للقيام بذلك.
وقال بلينكن أمام لجنة العلاقات الدولية في مجلس الشيوخ: «لم نرَ أيّ إشارة حتى اللحظة إلى أنّ الرئيس بوتين جدّي بشأن إجراء مفاوضات ذات معنى».
وفي حين قد تدعم الولايات المتحدة جهودًا أوكرانية لإنهاء الحرب بالسبل الدبلوماسية، قال بلينكن إنّ «هدفنا هو ضمان أن يكون لديهم قدرة على صدّ الهجوم الروسي وطبعًا تعزيز يدهم على طاولة مفاوضات محتملة».
وفي السياق، رحب وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بالقرار الألماني، الذي وصفه بـ«البارز»، لدعم أوكرانيا بمنظومات أسلحة مضادة للطائرات.
وقال أوستن إن إرسال 50 دبابة «شيتا» مضادة للطائرات، والمعروفة باسم «جيبارد» في ألمانيا، يمثل خطوة كبيرة تمنح قدرات إضافية مهمة لأوكرانيا.
وتابع وزير الدفاع الأميركي: «إننا جميعاً عازمون على مساعدة أوكرانيا على الانتصار اليوم وبناء قوتها غداً».

أنطونيو جوتيريش
روسيا
روسيا وأوكرانيا
أوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
سيرجي لافروف
آخر الأخبار
رابيو: «السيدة العجوز» لم تشاهد وجهي الحقيقي!
الرياضي
رابيو: «السيدة العجوز» لم تشاهد وجهي الحقيقي!
اليوم 10:33
اتحاد الكرة يكشف عن استراتيجية كرة السيدات
الرياضي
اتحاد الكرة يكشف عن استراتيجية كرة السيدات
اليوم 10:31
«النواخذة» يكتب التاريخ بـ «النقاط الماسية»
الرياضي
«النواخذة» يكتب التاريخ بـ «النقاط الماسية»
اليوم 10:23
زيلينسكي: أوكرانيا ستنهي نقص الوقود قريباً
عربي ودولي
زيلينسكي: أوكرانيا ستنهي نقص الوقود قريباً
اليوم 10:17
فاوتشي: سنحدد الجرعة التنشيطية التالية لكورونا بحلول الصيف
عربي ودولي
فاوتشي: سنحدد الجرعة التنشيطية التالية لكورونا بحلول الصيف
اليوم 09:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©