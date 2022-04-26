«الشباب» الإرهابية تهاجم قاعدة عسكرية وسط الصومال

مقديشو (وكالات)

هاجم مسلحون من حركة «الشباب» الإرهابية، أمس، قاعدة عسكرية في مدينة «جوهر» بمحافظة شبيلي الوسطى جنوب الصومال.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن مسلحين من حركة «الشباب» شنوا هجوماً عبر تفجيرات أعقبها إطلاق نار، ومحاولة اقتحام للقاعدة التي تتمركز فيها قوات تابعة للحكومة الصومالية.

ووفق المصادر نفسها اندلع قتال بين القوات الحكومية ومسلحي حركة «الشباب» الإرهابية في موقع الهجوم بمدينة «جوهر»، حيث قتل جندي وأصيب مدنيان جراء الاشتباكات.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان قولهم إن القتال استمر قرابة الساعة، وإن الجانبين تبادلا إطلاق نار استخدما فيه الأسلحة الثقيلة والخفيفة التي سمع دويها في معظم أحياء المدينة.

وأعلنت حركة «الشباب» مسؤوليتها عن الهجوم وزعمت وقوع خسائر كبيرة في صفوف القوات الحكومية.