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ليبيا: 60 مليون دولار خسائر يومية بسبب إغلاق المنشآت النفطية
أرشيفية
27 ابريل 2022 01:53

بنغازي (الاتحاد)

قال وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد عون إن إغلاقات المنشآت النفطية تسببت في انخفاض معدل إنتاج النفط في البلاد بنحو 600 ألف برميل خام يوميًا، و«باحتساب السعر بمتوسط 100 دولار للبرميل، فإن ليبيا تخسر فرصًا بيعية تقدر بـ60 مليون دولار يوميًا».
وأضاف عون في تصريحات صحفية: «لا نستطيع المساعدة في أزمة الطاقة الأوروبية بسبب حرب أوكرانيا، فالدولة الليبية ليس في إمكانها الآن المساهمة بإنتاج أي كمية إضافية سواء من النفط الخام أو الغاز، وليس لدينا احتياطي لنضخه إلى السوق العالمية، ولن نتمكن من ذلك قبل 5 أو 6 سنوات على الأقل».
ونفى عون وجود تهريب للنفط الخام، مؤكداً أن ما يهرب هو الوقود «البنزين والديزل».

حكومة الوحدة الوطنية
ليبيا
النفط الليبي
النفط
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